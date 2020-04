Máscaras a preço de custo para moradores da Marinha Grande

Um movimento solidário criado na Marinha Grande está a disponibilizar, em colaboração com sete farmácias do concelho, máscaras descartáveis a preço de custo. No total, há 60 mil máscaras disponíveis "apenas à população e não a empresas, em número limitado para ser possível abranger o maior número de cidadãos", disse ao CM um elemento do Movimento Marinha Ajuda, criado por um grupo de voluntários que quer ficar no anonimato.

Para além das "máscaras solidárias", estão a reunir equipamento informático para 400 alunos e entregaram equipamento de proteção individual a mais de uma dezena de instituições do concelho. "Para atingir estes objetivos procuramos parceiros, empresas e famílias que queiram contribuir", afirmam.