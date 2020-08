Máscaras da China falham na proteção e aumentam risco de infeção por Covid-19

A Direção-Geral do Consumidor (DGC) revelou que estão a circular no mercado quatro modelos de máscaras de proteção individual que não cumprem as regras de segurança e que já foram assinaladas pelo sistema europeu de alerta rápido para produtos não alimentares (Rapex).









As máscaras em questão (três de origem chinesa e uma de origem desconhecida) revelam “insuficiente” retenção de partículas no material filtrante e, se não forem usadas com medidas de proteção adicional – como o distanciamento social e a higienização regular das mãos – aumentam o risco de infeção.

A DGC já proibiu a comercialização de um dos modelos (FFP2 KN95) e a destruição de um outro (YK01 FFP2), ambos de fabrico chinês. Quanto aos outros dois modelos, o KN95 (da China) e o JY.M9 (de origem desconhecida), a entidade desaconselhou o seu uso e avisa os consumidores dos riscos em que incorrem. Há duas semanas, a DGC já tinha anunciado a recolha de máscaras do modelo KN95 da marca NEP, oriundas da China: o produto retinha 62% de partículas e anunciava reter 95%.