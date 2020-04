Máscaras de São Brás de Alportel começam a ser distribuídas à população

A Câmara de São Brás de Alportel começa esta quarta-feira a distribuir máscaras sociais à população. As mesmas são produzidas por voluntários, funcionários da autarquia e mais de meia centena de costureiras e artesãos do concelho.O projeto envolve ainda as retrosarias, a quem o município adquire os materiais, e o comércio tradicional, mediante a aquisição de vales de compras, distribuídos às costureiras e artesãos, como forma de compensação pelo seu trabalho. No total, está prevista a produção de cerca de 12 mil máscaras.A autarquia pede que os munícipes se organizem em grupos, de forma a que apenas uma pessoa fique responsável pelo levantamento. O objetivo é proteger "os seniores e as pessoas que integrem grupos de risco, que não devem sair de casa".

