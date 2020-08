Máscaras e aulas ao sábado no Ensino Superior

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior recomenda a universidades e politécnicos “a obrigatoriedade do uso de máscaras” e horários alargados, “incluindo o sábado na semana letiva”.





CM que as instituições aguardavam há muito por estas recomendações que considera “fundamentais”. No documento intitulado ‘Recomendação às instituições científicas e de ensino superior para a preparação do ano letivo”, a tutela defende que deve ser garantida “a presença dos docentes nas instituições”, mesmo que seja para lecionar aulas à distância. É também sugerido que as instituições recorram aos respetivos centros de investigação para promoverem “campanhas de testes virais”, bem como “rastreios serológicos” para prevenir o contágio da Covid-19, nomeadamente nas “residências de estudantes”.



O documento indica ainda que, “sempre que possível” seja atribuída “uma única sala por grupo de estudantes”. Deve também haver uma “articulação entre cursos e unidades orgânicas”, para desdobramento de horários, supressão de intervalos e alargamento do funcionamento de estruturas de apoio. O objetivo é evitar a concentração de estudantes em cantinas, bares e bibliotecas. O MCTES reitera que o ensino deve ser presencial porque foi esse o regime em que os cursos foram acreditados.

OMS desaconselha reabertura



A reabertura de escolas em países com elevado contágio pelo novo coronavírus “vai piorar” a situação associada à Covid-19, avisou ontem o responsável pelo programa de Emergências Sanitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan. A reabertura das escolas só deve ser adotada em locais onde os níveis de contágio sejam baixos e haja medidas de resposta a eventuais casos de infeção que surjam nas salas de aula, aconselhou.



A apresentação das candidaturas à 1ª fase do concurso de acesso ao Ensino Superior começa amanhã, dia 7, e termina no dia 23. As colocações dos alunos são conhecidas no dia 28 de setembro.





Estatuto de autonomia



As instituições de Ensino Superior gozam de um estatuto que lhes confere grande autonomia em relação ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Daí a tutela não poder impor regras mas apenas fazer recomendações.







Rastreios caso a caso nas escolas





A realização de testes nas escolas será avaliada caso a caso pelas autoridades de saúde locais, afirmou o subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, frisando que “não é absolutamente necessário e de uma forma sistematizada rastreios que sejam únicos e generalizados nas escolas”.