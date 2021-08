Máscaras e círculos para 15 mil no Santuário de Fátima

O Santuário de Fátima recebe esta quinta e sexta-feira a peregrinação aniversária de agosto, conhecida como a ‘Peregrinação dos Emigrantes’. As celebrações terão a lotação máxima de 15 mil pessoas, o dobro do que aconteceu no 13 de maio.A GNR e as autoridades de Saúde vão estar nos oito postos de entrada no recinto, a alertar os peregrinos para cumprirem as medidas de segurança e higiene. Mantêm-se os círculos desenhados no chão, para garantir o distanciamento entre pessoas que não são da mesma família. Deve ser observado o distanciamento físico entre peregrinos que não provenham do mesmo agregado familiar, o uso obrigatório da máscara e a frequente higienização das mãos. “As entradas e saídas dos espaços estão assinaladas pelo que devem ser observadas as várias indicações sinaléticas”, informa o Santuário.