Máscaras oferecidas a crianças da Pediatria do Hospital das Caldas da Rainha

Cem máscaras para crianças, decoradas com desenhos infantis, foram oferecidas esta quarta-feira ao serviço de Pediatria da unidade das Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste.As máscaras pediátricas foram confecionadas por três costureiras voluntárias para a União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório entregar ao hospital. Com recurso a um marcador não tóxico, o ilustrador Bruno Prates desenhou nelas dinossauros, polvos, baleias, gatos, cães, carros e até foguetões."As crianças com mais de 2 anos, que podem utilizar máscara, não são fãs deste tipo de proteções, mas ao estarem embelezadas com animais mais facilmente usarão", disse Luísa Preto, diretora da Pediatria. A autarquia tem mais 1100 para instituições.

