Máscaras, pagamento eletrónico e distanciamento. Veja aqui as medidas da DGS para os transportes públicos

Conheça a orientação da Direção Geral de Saúde para os Transportes Públicos

A Direção Geral da Saúde emitiu esta quarta-feira uma norma para os procedimentos a ter nos transportes públicos - metros, autocarros, comboios e táxis - em contexto de pandemia de covid-19.De acordo com a diretiva, as empresas e operadoras de transportes públicos coletivos e individuais devem ter um plano de contingência, que garanta aconselhamento técnico aos seus colaboradores, sensibilização para o cumprimento de medidas de proteção contra a COVID-19 e materiais de limpeza, máscaras e equipamentos de proteção individual adequados.Os trabalhadores expostos ao público ou que partilhem o mesmo espaço com outras pessoas devem usar máscara cirúrgica.As entidades responsáveis pelos transportes devem ainda garantir que os seus funcionários cumpram com as normas impostas pelo estado de pandemia em que vivemos e quem possua qualquer sintoma sugestivo da doença de covid-19 deve abster-se de ir trabalhar e recolher-se para consequente avaliação médica.É ainda aconselhado que seja evitada a exposição dos trabalhadores entre si, e dos trabalhadores ao público.A desinfeção de todas as superfícies deve ainda ser reforçada e deve ser garantida a renovação do ar nos veículos nas condições indicadas e sempre que tal seja tecnicamente possível.Quanto aos utilizadores, estes devem respeitar "os circuitos adaptados, normas, medidas de segurança e de higiene recomendadas em cada meio de transporte", devem desinfetar as mãos sempre que possível, usar máscara, evitar contacto com as superfícies e evitar a troca de bens materiais entre trabalhadores e utilizadores nomeadamente a troca de dinheiro, por exemplo.

