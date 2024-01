Frio, frio, frio! Massa de ar polar vai deixar os termómetros negativos

Nas regiões do

As temperaturas vão começar a descer esta quinta-feira nas regiões Norte e Centro e a partir de sexta-feira em todo o território continental. Segundo fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) citada pela Renascença, a baixa de temperaturas deve-se a uma massa de ar polar marítimo que vai deixar os termómetros negativos.Interior Norte e Centro as temperturasdois graus negativosNordeste Transmontanoalguns locais da Beira Alta osquatro graus negativoszero, um e dois graus positivosmuito perto do Litoral Norte.De acordo com a mesma fonte, sexta-feira é o dia em que a sensação térmica será a mais baixa. A chuva vai continuar a cair em todo o País até ao fim da semana.