Subiu para 23 o número de trabalhadores de uma empresa de abate de aves que estão contaminados com Covid-19, em Vilar de Besteiros, Tondela.Dos funcionários infetados, 13 residem no concelho de Tondela e os restantes em localidades vizinhas. Segundo oapurou, já há contaminações secundárias na sequência do surto de Covid-19 neste matadouro.Com receio de ficarem infetados, mais de duas dezenas de funcionários da empresa negam-se a ir trabalhar.