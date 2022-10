José do Vale, de 70 anos, já tinha sofrido sete AVC e tinha estado internado em várias unidades de saúde, onde foi diagnosticado com um aneurisma da aorta toracoabdominal. Devido ao estado de saúde frágil, foi desaconselhada a cirurgia. No entanto, foi convocado para fazer um tratamento no Hospital de São João, no Porto, onde acabou por estar internado dez dias, até morrer na sequência de uma operação que a família diz não ter consentido.