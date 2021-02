Matemático no Parlamento alerta para risco de abrir escolas

Quando as escolas abriram em setembro, o índice Rt (número médio de pessoas que cada infetado contagia) subiu 25% em seis dias, alertou ontem no Parlamento o matemático Jorge Buescu, defendendo que não ter isto em conta "é procurar problemas sérios".O especialista avisa que se as escolas abrirem é preciso monitorizar o Rt, porque caso chegue a 1,2 (agora está em 0,86) significa que vem aí uma quarta vaga. Já Carlos Antunes estima que só haverá condições para desconfinar no final de março, altura em que o professor de Engenharia Aeroespacial prevê que o número de internados será inferior a 1300 (245 em Intensivos). Segundo a DGS, o número de hospitalizados era ontem de 2767 (567 em Intensivos).Portugal somou 1480 infetados, passando os 800 mil, tendo morrido 50 pessoas, o número mais baixo desde 8 de novembro.