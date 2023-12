Maternidade e Obstetrícia do Centro Hospitalar Médio Tejo sem fecho programado até final do ano

O Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia e a Maternidade do Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT), localizada em Abrantes, já não vão encerrar no sábado, como previsto, não havendo fechos programados até final do ano, indicou esta sexta-feira fonte do CHMT.

Em comunicado, o Conselho de Administração (CA) do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), no distrito de Santarém, disse esta sexta-feira que os constrangimentos previstos para sábado no Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia e Maternidade do CHMT "foram integralmente ultrapassados", com a disponibilização de um clínico para assegurar o turno da escala em falta.

Assim, acrescenta o CHMT, "todas as grávidas e utentes, com patologia urgente do foro ginecológico do Médio Tejo, têm assistência médica e cuidados de saúde garantidos, de forma ininterrupta, todos os dias desta semana".

Contactado pela Lusa, o presidente do CA do CHMT, Casimiro Ramos, confirmou que aquele serviço já não vai encerrar no sábado e que, "no que diz respeito à maternidade, não está previsto nenhum fecho programado" até final do ano.

"Estamos em cima do acontecimento para garantir a abertura constante. No momento, ainda há dois ou três dias com dificuldade de encontrar profissional para preencher a escala. Falando diretamente, e até em termos informativos, para os dias 24 e 31 até há dois/três dias ainda não tínhamos conseguido o profissional, mas estamos a trabalhar para isso. De resto, a não ser que aconteça qualquer circunstância imprevista, a escala está praticamente completa", afirmou.

Para Casimiro Ramos, "foi graças ao esforço e dedicação dos profissionais de saúde do Serviço de Ginecologia-Obstetrícia que a contingência programada e anunciada pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde foi superada".

Por outro lado, a urgência pediátrica do CHMT, instalada em Torres Novas, está a encerrar aos fins de semana, entre as 09:00 de sábado e as 09:00 de segunda-feira, desde novembro e até final do ano, indicou o administrador hospitalar.

"Todos nós temos noção dos constrangimentos que isto traz para as famílias e para as pessoas, mas, humanamente, não temos outras condições", disse Casimiro Ramos.

Segundo o responsável, o motivo para o encerramento semanal daquela urgência pediátrica é o insuficiente número de pediatras para ter escalas completas.

Constituído pelas unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, separadas geograficamente entre si por cerca de 30 quilómetros, o CHMT funciona em regime de complementaridade de valências, abrangendo uma população na ordem dos 266 mil habitantes de 11 concelhos do Médio Tejo, a par da Golegã, da Lezíria do Tejo, também do distrito de Santarém, Vila de Rei, de Castelo Branco, e ainda dos municípios de Gavião e Ponte de Sor, ambos de Portalegre.

Trinta e três serviços de urgência em todo o país vão estar a funcionar até domingo, dia 17, com limitações, sendo as especialidades com mais constrangimentos nas urgências as de cirurgia geral, pediatria, ortopedia e ginecologia e obstetrícia, onde estava incluída a do CHMT, indicou a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde.