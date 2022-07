Maternidade na Guarda fecha por falta de médicos

O bloco de partos do Hospital Sousa Martins, na Guarda, está esta quinta-feira encerrado devido à falta de médicos, que estão de férias. Segundo fonte da unidade de saúde, "os restantes serviços da Obstetrícia, como consultas e urgências, não estão em causa porque há um médico de serviço. O problema está nos partos, já que o protocolo obriga à presença de dois clínicos no bloco."Sem profissionais de saúde suficientes para fazer funcionar a maternidade, as grávidas em vias de dar à luz poderão ser encaminhadas para os hospitais de Viseu, a uma hora de viagem (84 km), ou Coimbra, a duas horas (170 km), conforme determinado pelo plano de contingência do Ministério da Saúde. Também haverá a possibilidade de encaminhar as utentes para os hospitais da Covilhã, a 40 minutos (50 km), e Castelo Branco, a uma hora de viagem (95 km)."Mas essa é uma decisão que passa pela Administração da Unidade Regional de Saúde do Centro, que tem a informação diária sobre a disponibilidade de todos os hospitais da sua área e que pode entender que também a Covilhã e Castelo Branco se estão a debater com os mesmos constrangimentos de falta de médicos", refere fonte hospitalar. A situação de colapso do serviço poderá não se limitar a esta quinta-feira. Nos dias 15, 16 e 29 deste mês também não há suficientes clínicos escalados para a Obstetrícia.