Neste fim de semana, as urgências de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais de Leiria, Santarém, Vila Franca de Xira, Amadora-Sintra e Setúbal estão de portas fechadas devido à falta de médicos para completar as escalas. Parte destes serviços voltam a encerrar até ao final do ano.



A urgência da Maternidade de Setúbal fecha entre 16 e 24 de dezembro e a do Amadora-Sintra de 22 a 24 de dezembro.









