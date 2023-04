No sábado, os Bombeiros Voluntários de Abrantes foram acionados para transportar uma grávida de Rossio ao Sul do Tejo para o Hospital de Santarém. Nesse fim de semana, o bloco de partos do Hospital de Abrantes estava fechado por via da rotatividade dos serviços de Urgência Obstétrica e bloco de partos em vigor.









