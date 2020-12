Matosinhos apoia pequeno comércio e serviços com 500 mil euros

A Câmara de Matosinhos vai canalizar 500 mil euros em apoios a pequenos estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços para "minimizar e compensar" as perdas causadas pela pandemia de covid-19, adiantou hoje.

As empresas interessadas em recorrer a estes apoios devem candidatar-se, a partir de hoje e até dia 03 de janeiro, ao Fundo Municipal de Emergência -- Empresas, através da submissão de um formulário disponível na página oficial desta autarquia do distrito do Porto, adiantou a autarquia em comunicado.

"No âmbito do regulamento do fundo, já publicado em Diário da República, são elegíveis a subsídio não reembolsável de 1.016 euros as candidaturas de empresários em nome individual ou sociedades comerciais com um volume médio de faturação mensal não superior a 12.500 euros no primeiro semestre de 2020 e que tenham sofrido uma redução no volume de faturação de 25% entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano", explicou a Câmara.

Além disso, são também elegíveis as empresas constituídas durante este ano, desde que a atividade tenha iniciado até 18 de fevereiro, sendo que, para estas, a quebra da faturação de 25% apenas é comparada entre março e abril de 2020, esclareceu.

Com esta segunda fase de apoios a fundo perdido, no valor de 500 mil euros, a câmara atinge já um investimento de 1,6 milhões de euros para o pequeno comércio, sublinhou o município.

Além da canalização destes apoios, o município tem em curso várias iniciativas, desde um desconto de 50% nas rendas dos estabelecimentos comerciais em espaços municipais e serviço de entrega de refeições em casa dos restaurantes do concelho, suportado na íntegra pela autarquia, recordou.

Também criou um incentivo, em formato de subsídio não reembolsável - 1.016 euros e 1.270 euros em função do número de trabalhadores da empresa -,para apoiar os estabelecimentos de pequena dimensão que estiveram encerrados com um volume de faturação inferior a 150 mil euros.

Para estimular a utilização de esplanadas no espaço público, a câmara mantém a isenção de taxa de ocupação da via pública.

Portugal contabiliza pelo menos 5.278 mortos associados à covid-19 em 335.207 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo, e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.