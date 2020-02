Matosinhos dá merenda a meio da manhã às crianças para promover alimentação saudável

A Câmara de Matosinhos vai dar às crianças dos jardins-de-infância e escolas do primeiro ciclo do concelho um lanche saudável no intervalo da manhã, a partir do segundo período deste ano letivo, anunciou esta quarta-feira a autarquia.

O programa "A minha merenda" tem por objetivo a promoção da saúde alimentar e a inversão do número de crianças com excesso de peso, explicou, em comunicado.

O lanche será composto por um pão de mistura recheado com manteiga (duas vezes por semana), queijo (duas vezes por semana) e compota/marmelada (uma vez por semana).

Esta refeição é gratuita para todas as crianças que usufruem do escalão A ou B da Ação Social Escolar e terá um custo de 40 cêntimos para as restantes, sublinhou.

"Esta medida vem reforçar a oferta alimentar nas escolas da rede pública do concelho, constituindo uma mais-valia no âmbito da ação social escolar e apoio às famílias", considerou a autarquia.

Um estudo levado a efeito pela câmara para avaliar a qualidade nutricional das merendas que as crianças dos jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico levam atualmente para a escola demonstrou que 39% das crianças com idades entre os cinco e os nove anos apresentam excesso de peso ou obesidade.

Das crianças com excesso de peso, 41% são raparigas e 37% são rapazes, revelou.

A avaliação mostrou ainda que estas merendas possuem o dobro das calorias, duas vezes mais gordura e três vezes mais sal face ao recomendado, presentes em produtos processados como bolos e sumos.

Na nota, a autarquia recorda que, há vários anos, implementou a distribuição gratuita de leite e de fruta a todas as crianças dos jardins-de-infância e das escolas do 1.º ciclo, tendo como objetivo a promoção do consumo de frutas, produtos hortícolas e leite, no âmbito do Regime Escolar.