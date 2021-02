Matosinhos prevê vacinar contra a Covid-19 500 a 550 pessoas por dia

O centro de vacinação contra a Covid-19 de Matosinhos está preparado e aguarda a disponibilização de vacinas para iniciar a administração das doses. Terá capacidade para vacinar 500 a 550 utentes por dia, indicou ao CM fonte da Unidade Local de Saúde de Matosinhos.





Está instalado na Área Dedicada ao Doente Respiratório, nas antigas instalações de uma gasolineira na avenida D. Afonso Henriques, próximo do cruzamento com a Estrada da Circunvalação. Funcionará de segunda a sexta-feira, entre as 08h00 e as 20h00.



O espaço, que entrou em funcionamento naquele local a 15 de janeiro, deverá também acolher o Serviço de Atendimento a Situações Urgentes (SASU).