Rio Douro em risco de galgar margens este domingo

O capitão Rui Santos Amaral, da Capitania do Porto do Douro, confirmou ao CM que o nível do rio Douro "ainda não causa preocupação" para a preia-mar desta noite (21h21), mas alerta para a possibilidade de o rio galgar as margens este domingo à noite, nomeadamente na ribeira do Porto.

"Para hoje, não há motivos para preocupação, mas choverá esta noite, amanhã também nas zonas a nascente e Leste, há-de chover em Espanha amanhã e segunda-feira. Assim, estaremos a monitorizar sempre e com atenção a subida do caudal. É expectável que não haja grande preocupação para a preia-mar da manhã (10h04) deste domingo, mas poderá haver para a preia-mar de amanhã à noite (22h49)", explicou ao CM. Nessa altura, a água poderá subir ao Postigo do Carvão, na ribeira do Porto.

Caso este domingo seja expectável a subida do Douro com possibilidade de alagamento em zonas ribeirinhas, o nível de alerta passará de amarelo para laranja, sendo comunicado e divulgado.

A Capitania do Porto do Douro, o Centro de Previsão e Prevenção de Cheias e a Câmara do Porto estão a acompanhar a evolução da situação, apelando às populações das zonas ribeirinhas para que se mantenham vigilantes e informadas.