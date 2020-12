Mau tempo causa derrocada na Praia Maria Luísa em Albufeira

Foi registada esta sexta-feira um derrocada na Praia Maria Luísa, em Albufeira, Algarve, causada pelo mau tempo que se faz sentir na região (e em todo País) devido aos efeitos da depressão Dora. Esta queda de pedras ocorreu no mesmo local onde, em 2009, morreram cinco pessoas após queda de pedras.



A derrocada registada esta sexta-feira não provocou anos, e cairam cerca de 50 m2 da arriba afetada.

Estes eventos são comuns no Algarve, particularmente nos meses de inverno e quando se regista mau tempo, como é o caso desta sexta-feira. Em média mais de 15 derrocadas são registadas todos os anos.



Na Praia dos Arrifes, também em Albufeira, a Associação Portuguesa do Ambiente (APA) levou a cabo uma derrocada controlada para evitar qualquer eventual situação de acidente com pessoas. Foram deitados abaixo vários blocos de um arriba. A APA faz monitorização dos terrenos e procede preventivamente à sua derrocada.

A derrocada registada na praia Maria Luísa foi natural.