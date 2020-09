As autoridades registaram esta sexta-feira em Portugal continental 309 ocorrências devido ao mau tempo, entre as 00h00 e as 18h00.Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o maior número de ocorrências foram pequenas inundações (129), seguidas de quedas de árvores (83) e queda de estruturas (37), tendo-se ainda verificado dois deslizamentos de terra. As mais significativas foram inundações em Setúbal e em Alhandra e fenómenos relacionados com ventos fortes em Beja e Palmela.