Mau tempo deixa aeroporto e hospital alagados

A chuva intensa que esta quinta-feira se fez sentir deixou parte do País debaixo de água. Os casos mais graves registaram-se em Lisboa, com o aeroporto a sofrer inundações, bem como o Hospital de São José.No Norte, registaram-se quedas de árvores e a destruição de um telhado, num total de 16 ocorrências. Já na madrugada de quarta-feira, choveu, literalmente, na zona laranja da Urgência do Hospital de S. João, no Porto.No aeroporto de Lisboa o mau tempo alagou a zona de acesso às chegadas. Já no Hospital de São José, as imagens que chegaram ao, mostram vários panos e lençóis a cobrir a água, que chegou a vários espaços das Urgências, entre o corredor, gabinetes e salas de espera."Cheguei para ver a minha mãe que está com uma pneumonia e deparei-me com este cenário. O chão inundado e os doentes a inclinarem as cadeiras para não ficarem com os pés molhados", referiu José Ricardo, que adiantou que os profissionais não tiveram mãos a medir enquanto tentavam amenizar o efeito das chuvas intensas. A água chegou até ao exterior das instalações.A rua das Pretas, na Baixa da cidade, também ficou inundada. "A rua parecia um rio. Quinze minutos depois de ter começado a chover ficou logo inundada", referiu uma comerciante que ficou afetada depois da água ter entrado na loja que gere.O nível da água esteve perto de atingir um metro.