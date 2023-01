Mau tempo deixa ruas de Viseu inundadas com dejetos e lixo vindos do saneamento

A chuva que caiu dos últimos dias fez levantar as tampas do saneamento em Santiago às portas da cidade de Viseu. Os moradores queixam-se do mau cheiro provocado pelos dejetos e lixo que se acumulam na via pública. Os moradores não conseguem circular a pé mas o pior acontece quando a tampa do saneamento acaba por ceder à pressão da água.A junta de freguesia de Viseu garantiu aoestar a acompanhar o caso que já terá sido comunicado aos serviços municipalizados de água e saneamento geridos pela autarquia.Mesmo sem chuva os dejetos largados através do saneamento ficam depositados na via pública para desespero de quem ali passa.