Mau tempo leva ao cancelamento de festejos de Fim de Ano no Porto, Gaia e Matosinhos

As celebrações marcadas para a noite da Passagem de Ano no Porto, Gaia e Matosinhos vão ser canceladas devido às previsões de mau tempo.De acordo com a Proteção Civil, as previsões meteorológicas apontam para chuva forte, vento e agitação marítima durante a noite deste sábado, dia 31 de dezembro, e a madrugada de um de janeiro."Seguindo as recomendações da Proteção Civil e os avisos à população, Rui Moreira, Eduardo Vítor Rodrigues e Luísa Salgueiro cancelam os festejos musicais, realizados no exterior, e pirotécnicos marcados para a noite da Passagem de Ano, nas respetivas cidades", pode ler-se num comunicado da Câmara Municipal do Porto.A Proteção Civil recomenda à população que siga as medidas preventivas e de proteção.