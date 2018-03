Ligações fluviais no Tejo interrompidas devido ao mau tempo

Barco que ligava Montijo ao Cais do Sodré também não conseguiu atracar, esta segunda-feira.

09:20

A ligação fluvial entre a Trafaria (Almada) e Lisboa está hoje suspensa devido às condições meteorológicas adversas e por tempo indeterminado, adiantou à Lusa uma fonte do grupo Transtejo.

A fonte disse que a ligação Trafaria/Porto Brandão/Belém "encontra-se suspensa, para passageiros e veículos, devido às condições meteorológicas adversas que se fazem sentir".

"Consoante a evolução do estado do mar, a ligação poderá vir a ser reposta ao longo do dia", segundo a mesma fonte, que destacou que já no fim de semana esta ligação esteve interrompida intermitentemente devido ao mau tempo.



O CM sabe que um barco que seguia do Montijo para o Cais do Sodré também não conseguiu atracar em Lisboa e que os passageiros foram deixados em Cacilhas "sem nenhuma informação".



Ligação entre Cacilhas e o Cais do Sodré também interrompida

Devido ao mau tempo, também a ligação dos barcos da Transtejo entre Cacilhas e o Cais do Sodré foi interrompida. O mesmo aconteceu há pouco com a ligação entre a Trafaria e Belém.



Segundo o site da Transtejo, a interrupção deve-se às "condições meteorológicas adversas".



Até às 3 horas de amanhã, a costa portuguesa encontra-se sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte, avançou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.