Mais de 50% da população de Soure já tem eletricidade após passagem de furacão Leslie

Município espera que a energia elétrica seja reposta na totalidade esta terça-feira.

Por Lusa | 12:06

Mais de 50% da população de Soure já tem eletricidade, depois de a tempestade Leslie ter deixado todo o concelho às escuras, no sábado, informou o município, esperando que entre esta terça-feira e quarta-feira seja possível uma reposição total.

Ao terceiro dia após a passagem da tempestade, "mais de 50% das pessoas de Soure já têm eletricidade", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes, referindo que toda a zona serrana e zona norte do concelho, bem como grande parte da freguesia sede do município, voltaram a ter luz, mesmo que com algumas falhas.

As freguesias de Samuel e Vinha da Rainha, a zona sul da freguesia de Soure e parte da união de freguesias de Gesteira e Brunhós continuam sem luz, "para além de alguns casos pontuais" noutras zonas do concelho, referiu.