Derrocadas, inundações e carros arrastados. Veja as imagens dos estragos provocados pelo mau tempo na Madeira

galgamento de águas arrastou duas viaturas e provocou danos em duas garagens. Os Bombeiros Voluntários de Machico estão no local assim como elementos da Proteção Civil para retirar os detritos.Há registo de casas inundadas, derrocadas, carros arrastados e galgamentos de água.

A costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar hoje sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes associados à depressão Filomena, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho vigora entre as 18:00 de hoje e as 03:00 de sexta-feira.

O arquipélago está já sob aviso laranja por causa da chuva forte e da agitação marítima (neste caso até às 06:00 de sexta-feira), prevendo-se ondas de nordeste com cinco a seis metros, que podem atingir os 10 metros de altura máxima (até às 06:00 de sexta-feira).

A Madeira está ainda sob aviso laranja devido à previsão de vento de norte/nordeste, com rajadas até 90 quilómetros por hora, em especial nos extremos leste e oeste, entre as 18:00 de hoje e as 12:00 de sexta-feira.

O arquipélago da Madeira e o sul de Portugal continental vão ser afetados até sexta-feira por vento forte, chuva e agitação marítima associados à passagem da depressão Filomena.

No arquipélago os efeitos da depressão serão sentidos pelo aumento da intensidade do vento a partir da tarde de hoje, prolongando-se até ao final da manhã de sexta-feira, com rajadas até 75 quilómetros por hora, sendo até 110 quilómetros por hora nas terras altas, e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

"Associado a esta depressão, prevê-se um aumento da agitação marítima na costa norte e em Porto Santo, com ondas de noroeste e altura significativa de quatro a cinco metros, passando a ondas de nordeste com cinco a seis metros na sexta-feira", adianta o IPMA.

Na sexta-feira, há também a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até final da manhã.

O aviso vermelho do IPMA corresponde a uma "situação meteorológica de risco extremo", e é pedido às pessoas que se mantenham "regularmente ao corrente da evolução das condições meteorológicas" e que sigam as orientações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.