Mau Tempo obriga a cancelar viagens entre a Madeira e Porto Santo na segunda-feira

A Porto Santo Line, empresa concessionária da linha marítima entre as ilha da Madeira e Porto Santo, informou este sábado que as viagens do navio Lobo Marinho da próxima segunda-feira estão canceladas devido às previsões de mau tempo no arquipélago.

"A Porto Santo Line informa que as viagens do próximo dia 04 de janeiro serão canceladas devido às más condições meteorológicas, que têm vindo a ser divulgadas e que põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros", pode ler-se na pagina oficial da empresa no Facebook.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as duas ilhas do arquipélago da Madeira sob aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de quatro) devido às previsões de forte precipitação na segunda-feira entre as 09:00 e as 15:00.

Por esta razão, a PSL decidiu não efetuar as duas ligações marítimas previstas, nomeadamente a partida do Lobo Martinho do Funchal às 08:00 e o regresso do Porto Santo às 12:00

Para colmatar a situação, a empresa vai "abrir viagens extraordinárias" no dia seguinte, terça-feira (05 de janeiro), com os mesmos horários.

"Para alteração de passagens (que estão isentas da respetiva taxa), os clientes deverão dirigir-se a um dos nossos balcões ou contactar 291 210 300 (todos os dias das 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 20:00) ou, enviar email para infopsl@gruposousa.pt.", conclui.