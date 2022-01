Mau tempo provoca derrocada e inundações nos Açores

O mau tempo em Ponta Delgada, nos Açores, provocou várias inundações e até mesmo uma derrocada no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel. Quatro pessoas tiveram mesmo de ser realojadas devido à derrocada.



A Proteção Civil dos Açores avança que há já 25 ocorrências identificadas devido às chuvas fortes, 12 são em Ponta Delgada, três na Ribeira Grande e uma no concelho da Povoação. A ilha Terceira também foi afetada pelo mau tempo, tendo já registado sete ocorrências na praia da Vitória e duas em Angra do Heróismo.





Todas as ocorrências dizem respeito a inundações em habitações. Os bombeiros, a Proteção Civil e a PSP estão a prestar auxílio às populações afetadas.O IPMA emitiu um aviso amarelo, devido à previsão de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, até às 17h00 desta quarta-feira.