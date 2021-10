Mau tempo provoca mais de 1400 ocorrências em todo o País

O mau tempo provocou este sábado a queda de uma árvore de grande porte em S. Miguel, no concelho de Santa Comba Dão, e cortou a circulação ferroviária na Linha da Beira Alta, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.









O incidente, que ocorreu cerca das 15h00, mobilizou operacionais dos Bombeiros de Santa Comba Dão, apoiados por duas viaturas e uma patrulha da GNR.

Desde quinta-feira até às 18h00 de sábado, a Proteção Civil registou 1467 ocorrências devido ao mau tempo. Segundo o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), José Costa, as ocorrências estão relacionadas com “quedas de árvores, movimento de massas, inundações, quedas de estruturas e limpezas de via” e não há “registo de danos significativos ou de feridos”.



Neve prevista para terça e quarta-feira



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica uma melhoria do estado do tempo na terça-feira, mas nas terras altas acima dos 1400 metros de altitude pode cair neve terça e quarta-feira.