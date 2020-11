O mau tempo que se faz sentir na região do Algarve provocou esta segunda-feira a queda de um muro em Alcantarilha, no concelho de Silves.O mau tempo provocou inundações em várias garagens deixou duas viaturas danificadas.Testemunhas avançaram aoque esta não é a primeira vez que esta parede cai.Os bombeiros de Silves estiveram no local.