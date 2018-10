PSP desaconselha circulação automóvel na Madeira devido à passagem de furacão

Arquipélago está em "alerta máximo" devido ao furacão Leslie.

Por Lusa | 17:31

A Polícia de Segurança Pública (PSP) aconselhou esta sexta-feira os condutores da Madeira a evitarem a utilização das estradas junto à orla costeira e a limitarem a circulação automóvel ao indispensável por causa dos efeitos da passagem do furacão Leslie.

Na nota divulgada, o Comando Regional da Madeira da PSP também insta que seja "dada especial atenção à condução em condições climatéricas adversas, moderando a velocidade em função não só da sinalização existente como também da visibilidade e condições da via".

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e a Atmosfera (IPMA), as ilhas da Madeira e Porto Santo vão sentir, a partir de sábado, os efeitos da passagem do furacão Leslie no arquipélago.

O dispositivo de socorro na Região Autónoma da Madeira está em "alerta máximo" devido à aproximação do furacão Leslie, que deverá atingir o arquipélago a partir das 07h00 de sábado, indicou esta sexta-feira o executivo regional.

Fonte da Secretaria Regional da Saúde, que tutela do Serviço de Proteção Civil, referiu à agência Lusa que foram "acionados todos os procedimentos" de acordo com o grau do alerta, que é amarelo para as regiões montanhosas e laranja para a zona costeira, com ondas de cinco a sete metros, podendo atingir 10 a 12 metros do quadrante oeste, e precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada.

O Instituto Português do Mar e a Atmosfera (IPMA) informou, no entanto, que a incerteza em relação à trajetória do furação Leslie é "anormalmente elevada", sendo apenas possível determiná-la com alguma confiança num prazo de 24 horas.