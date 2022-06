O gerente de uma empresa condenado pelo Tribunal de Elvas pela morte a tiro de um cão foi absolvido pelo Tribunal da Relação de Évora, que considerou inconstitucional a norma do Código Penal relativa ao crime de maus-tratos a animais de companhia. Esta decisão abre caminho a que o plenário do Tribunal Constitucional venha a emitir declaração com força obrigatória de lei, uma vez que já há pelo menos três acórdãos nesse sentido.









