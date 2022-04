Oex-presidente do Lar do Comércio, José Fernando Moura, a diretora de serviços, Marta Soares, e a instituição de Matosinhos vão a julgamento por 67 crimes de maus-tratos, 17 dos quais agravados pela morte dos utentes. A decisão é do Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos que vai julgar os arguidos nos termos exatos da acusação do Ministério Público.









