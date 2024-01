Média de espera para doentes urgentes superior a 13 horas no Hospital Beatriz Ângelo em Loures

O tempo médio de espera para doentes urgentes ultrapassava, às 22h00 desta quinta-feira, as 13 horas no hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e as mais de 6 horas no Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e São Francisco Xavier.

De acordo com os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde, consultados pela agência Lusa, 54 doentes com pulseira amarela (urgente) encontravam-se às 22h00 desta quarta-feira no serviço de urgência geral do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com um tempo médio de espera de 13 horas e 39 minutos, quando o tempo recomendado é de 60 minutos.

Nesta unidade, oito pessoas com pulseira laranja, ou seja, doentes muito urgentes (tempo recomendado de 10 minutos) aguardavam com um tempo de espera de 4 horas e 27 minutos.