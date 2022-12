Média de espera para doentes urgentes varia entre 17 minutos e 09 horas nos hospitais de Lisboa

Os tempos médios de espera para doentes urgentes nos hospitais da região de Lisboa variavam às 00h15 desta quarta-feira entre as 09 horas, no Hospital Beatriz Ângelo, e os 17 minutos, no São Francisco Xavier, segundo dados do SNS.

De acordo com os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde, consultados pela agência Lusa, 74 doentes com pulseira amarela (urgente) encontravam-se às 00h15 desta quarta-feira no serviço de urgência geral do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, tendo um tempo médio de espera de 09 horas e 36 minutos, quando o tempo recomendado é de 60 minutos.

No Hospital Santa Maria, o tempo médio de espera é de 06 horas e 17 minutos, estando a esta hora 30 pessoas com pulseira amarela no serviço de urgência central.