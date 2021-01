Média de novos casos diários de Covid-19 é mais do dobro do que no início na pandemia

A média de novos casos diários de covid-19 na última semana foi mais do dobro do que se verificou em Portugal no início da pandemia, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No dia 27 de janeiro foi registado um total de 90.234 casos contabilizados nos sete dias anteriores, com uma média diária de 12.891 casos, muito acima dos meses de março e abril de 2020, em que o máximo de média diária de novos casos foi 5.618.

Desde 28 de dezembro que o aumento de novos casos confirmados a sete dias tem sofrido "um aumento exponencial", à semelhança do que aconteceu em março passado, quando foram detetados os primeiros casos de contágio, e em outubro, quando se verificou um novo pico.