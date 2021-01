O mês que termina este domingo deverá ter uma média diária de 10 mil novos casos. Com os 12 435 infetados de sexta-feira, janeiro já ultrapassou os 290 mil casos, numa média diária de 10 013. O primeiro mês de 2021 representa 41% do total de doentes Covid em Portugal desde março - desde o início da pandemia foram necessários quase 9 meses para ter tantos casos acumulados de Covid-19 como neste mês.









A acompanhar o grande número de infetados que diariamente são confirmados pelas autoridades de saúde, os óbitos também têm aumentado. Os 293 doentes Covid que morreram na sexta-feira elevam para 5207 as mortes associadas à doença desde dia 1 (representa 43% do total de 12 179 óbitos desde o início da pandemia). Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais assolada, com 136 óbitos em 24 horas, seguindo-se o Norte (65) e o Centro (63). Quatro dos mortos tinham menos de 50 anos (um homem tinha entre 30 e 39).

Na sexta-feira registou-se um novo recorde no número de doentes internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): 843, mais 37 face ao dia anterior. Foi até agora a maior subida em 24 horas de internamentos em UCI. No total, estavam internados 6544 doentes com Covid.