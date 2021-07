Média diária de testes à Covid-19 em julho é a mais alta desde o início da pandemia

A média diária da realização de testes de diagnóstico do vírus SARS-CoV-2 atingiu nesta primeira semana de julho o valor mais alto desde o início da pandemia, adiantou esta quarta-feira a ministra da Saúde em audição na Assembleia da República.

"A campanha de testagem tem sido reforçada. Nestes poucos dias de julho, a média diária de testes é a mais alta desde o início da pandemia, também acima de janeiro", disse Marta Temido aos deputados presentes na Comissão de Saúde. No primeiro mês de 2021, a média de testes efetuados por dia rondou os 52 mil, segundo dados divulgados em 29 de janeiro pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Confrontada pelo deputado do PSD Ricardo Batista Leite sobre o não cumprimento da anunciada capacidade de realização de 100 mil testes por dia, que sugeriu a atribuição da supervisão do processo de testagem aos militares, à imagem do que ocorre com a coordenação da vacinação, Marta Temido não descartou a ideia, mas defendeu a preferência pela aposta na rede laboratorial.