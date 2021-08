Uma médica do serviço de urgência foi esta quinta-feira agredida por um utente, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

O agressor empurrou-a alegando que esperou muito tempo para ser atendido.





A médica encontra-se "bem, mas ficou assustada, com um hematoma e partiram-lhe os óculos", de acordo com fonte oficial do hospital.