A médica sul-africana que alertou a comunidade internacional para a existência da nova variante do coronavírus diz que esta provoca "sintomas suaves", pelo menos nas pessoas jovens e saudáveis que lhe chegaram ao gabinete, em Pretória, capital da África do Sul. Angelique Coetzee receia, no entanto, o impacto que a infeção possa ter nos idosos, sobretudo nos diabéticos ou doentes do coração.