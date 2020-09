Médica de família agredida por utente em centro de saúde em Almada

Eugénia Cheptene, a médica de 53 anos, foi abordada por uma utente com intenção de marcar consulta mas quando a clínica lhe entregou o papel com a marcação da consulta para o dia seguinte a utente começou por insultar a docente chegando mesmo a puxar as orelhas, bater na cabeça e partir os óculos de Eugénia. A médica ficou com ferimentos na cabeça.