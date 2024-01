A mãe de uma adolescente de 17 anos acusa o Hospital de Leiria de "total negligência" no atendimento da filha, por a médica de serviço na Urgência Pediátrica ter desvalorizado as queixas e diagnosticado uma "dor muscular" na perna direita, quando se tratava de uma "trombose venosa profunda com tromboembolismo pulmonar", que obrigou a um internamento de dez dias no Hospital Pediátrico de Coimbra.









