A médica naval Maria Halpern Diniz, 58 anos, é desde ontem a primeira mulher oficial-general da Armada.A comodoro Halpern Diniz notabilizou-se recentemente a chefiar o Centro de Medicina Naval, na linha da frente na pandemia de Covid-19 - além do trabalho interno recebeu no Alfeite médicos sem possibilidade de irem a casa e idosos de lares com surtos.A brigadeiro Ana Simões Baltazar, 48 anos, na Força Aérea desde 1991, engenheira aeronáutica e doutorada em Gestão, foi adida de Defesa na Alemanha, Noruega, Suécia e Polónia. É subdiretora-geral de Política de Defesa Nacional. O seu trabalho de promoção foi sobre ‘A implementação da Bússola Estratégica’. A primeira general portuguesa foi a médica da Força Aérea Regina Mateus, em 2018.