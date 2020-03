Há suspeitas de que uma médica, duas enfermeiras e uma utente de um lar em Setúbal estejam infetadas com o novo coronavírus.A 'Casa dos Professores', na zona das Manteigadas, tem 62 utentes e sete funcionários.A médica trabalha no Hospital de S. Bernardo e terá sido a 'paciente zero' no lar. Duas enfermeiras que trabalham no estabelecimento também estarão infetadas.Uma utente de 99 anos terá contraído o vírus.Em atualização