Uma médica do Hospital de Portimão fez, em três meses, 350 horas extraordinárias para suprir a falta de clínicos nesta unidade hospitalar, denunciou ontem Alexandre Lourenço, presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos."Há poucos médicos e muito cansados. Em vez de 15 ou 20, há sete ou oito", afirmou, sublinhando que Portimão tem recursos humanos "muito pobres em termos de número para a qualidade e necessidade da região".