A médica Diana Pereira foi ouvida esta terça-feira pelo Ministério Público, no âmbito do inquérito judicial aberto após a queixa apresentada na Polícia Judiciária por 11 alegados casos de negligência médica ocorridos no Hospital de Faro.Acompanhada pelo seu advogado, a médica denunciante foi inquirida durante mais de três horas. À saída do DIAP de Faro, o advogado, Teixeira da Mota, referiu que “já foram ouvidos alguns dos doentes e provavelmente serão ouvidas outras pessoas, testemunhas do hospital”, pelo que a diligência efetuada “veio confirmar a queixa e apresentar alguns aspetos que são relevantes” para a investigação.