Médica que denunciou casos de negligência no hospital de Faro afastada porque "nenhum cirurgião a quer tutelar"

Diana Pereira, a clínica que denunciou 11 casos de negligência médica no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), foi afastada da unidade de saúde. O diretor do serviço de cirurgia, Martins dos Santos, informou, através de uma nota interna, que a médica só poderá exercer "medicina tutelada" e disse que ali "não exercerá mais" uma vez que nem o próprio, "nem nenhum dos cirurgiões a quer tutelar", avança o Público."Eu própria também não quero trabalhar num hospital deste tipo. Quando fiz a queixa, a minha intenção era despedir-me de seguida, mas depois achei que não poderia ser prejudicada por toda esta história. Fico à espera da posição da Ordem dos Médicos", disse Diana Pereira, numa declaração ao Público, em resposta à decisão de Martins dos Santos.A Ordem dos Médicos, a ERS, a IGAS e o Ministério Público já estão a investigar os 11 casos denunciados pela médica.