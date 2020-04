Médica veterinária: “Donos infetados por coronavírus devem evitar contacto com os animais”

A veterinária Sónia Miranda explica os cuidados que um dono infetado deve ter com os seus animais.

CM - Não deixar que os nossos cães brinquem com outros ou recebam festas faz sentido ou é infundado?

Sónia Miranda - Embora não existam evidências de animais de estimação com Covid-19, devemos observar certos cuidados, como evitar o contacto com animais que não conhecemos, e regras de higiene básicas, como lavar as mãos. Os animais, como qualquer outro ser ou objeto inanimado, podem veicular o vírus se tiverem contacto com um infetado.

- Que cuidados deve ter um dono infetado?

- Evitar o contacto, incluindo acariciar, aconchegar, ser beijado ou lambido e compartilhar alimentos. Se não tiver alternativa e precisar mesmo de cuidar do seu animal de estimação ou ficar perto de animais enquanto estiver doente, lave as mãos antes e depois de interagir com eles e use sempre uma máscara facial. Nenhuma situação justifica o abandono dos animais.

- Já há mais estudos sobre os animais e a Covid-19?

-Depois das notícias de contaminação em Hong-Kong e na Bélgica, foi feito um estudo que não confirmou o desenvolvimento de doença Covid-19, apenas a presença do vírus SARS-CoV-2 nos animais. Noutro estudo, da Harbin Veterinary Research Institute, os investigadores infetaram em laboratório gatos e outras espécies. A pesquisa sugeriu que gatos e furões são suscetíveis. Mas é preciso interpretar com cautela, uma vez que as condições de infeção, carga viral e transmissão não refletem a interação real com as pessoas. Estes animais só ficaram reservatórios (do vírus) mas não desenvolveram a doença.