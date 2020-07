Medicação de substituição opiácea pode ser dada para períodos mais longos

A prescrição e dispensa de medicação de substituição opiácea pode ser dada para períodos mais alargados, "sob controlo e monitorização clínica", assim como os medicamentos para a tuberculose e HIV/Sida, durante o período da pandemia.

Segundo uma orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre populações em situação de maior vulnerabilidade social e económica por causa da pandemia de covid-19, as estruturas locais e regionais devem articular-se para garantir as condições para que quem for contagiado possa cumprir o confinamento/isolamento decretado pelas autoridades de saúde.

A DGS lembra que as populações dependentes de substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas, "estão particularmente vulneráveis à degradação das suas condições sociais" durante a pandemia.